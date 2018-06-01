Агент Киселевича: в России предлагали контракты в 2,5 раза больше, чем в НХЛ

Агент Богдана Киселевича Дэн Мильштейн прокомментировал заключение контракта с «Флоридой Пантерз».

«Богдан имел варианты и с другими клубами — не только НХЛ, но и КХЛ. В России предлагали контракты в два с половиной раза больше, чем тот, который «Флорида» дала Киселевичу. Почему эта команда? Богдан поговорил с генеральным менеджером Дэйлом Тэллоном. Потом перезвонил мне и сообщил, что ему понравились роль, в которой его видят в клубе, и то, какие на него строят планы. Поэтому «Пантерз» должны иметь приоритет номер один.

Всегда приятно, когда в команде есть русские ребята. Но, как профессионал, Богдан больше смотрел на перспективу клуба. Один из моментов — «Флориде» не хватило лишь одного очка, чтобы выйти в плей-офф. Команда молодая, должна быть конкурентоспособной», — цитирует Мильштейна официальный сайт НХЛ.