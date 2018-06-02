Нападающий Пол Штястны готов вернуться в «Сент-Луис»

Форвард «Виннипег Джетс» Пол Штястны заявил, что открыт для переговоров со своим бывшим клубом «Сент-Луис Блюз», откуда он был обменян 26 февраля.



1 июля Штястны станет неограниченно свободным агентом.



«Абсолютно готов к переговорам с «Сент-Луисом». Не думаю, что дверь в «Блюз» для меня закрыта. Понимаю, что это бизнес. Становясь старше, всё лучше это осознаёшь. Поэтому я всегда держу дверь открытой, ведь не предугадать, что произойдёт в будущем», — приводит слова Штястны NBC Sports.



В сезоне-2017/18 Пол провёл в общем сложности 82 матча регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 53 (16+37) очков. В плей-офф за «Виннипег» Штястны сыграл 17 встреч, записав в свой актив 15 (6+9) результативных баллов.

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