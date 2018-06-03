«Вашингтон» — «Вегас»: нападающий хозяев Деванте Смит-Пелли сделал счёт 3:1

В Вашингтоне проходит третий период третьего матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (3:1). Хозяева забросили третью шайбу в матче за шесть минут до конца третьего периода. Отличился нападающий четвёртого звена Деванте Смит-Пелли.

Джей Бигл у борта навязал борьбу Ши Теодору и отобрал шайбу. Последовал прострел на пятак, а Смит-Пелли с трёх метров поразил верхний угол ворот Марка-Андре Флёри. Для Смит-Пелли эта шайба стала пятой в нынешнем плей-офф, Бигл отметился второй результативной передачей в матче.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.