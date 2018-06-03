Овечкин и Кузнецов повторили достижение Кросби и Малкина Кубка Стэнли-2009

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

По шайбе в составе победителей забросили Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Для первого гол стал 14-м в текущем плей-офф, для второго – 12-м.

В последний раз два игрока из одной команды забивали 12 или более голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли в 2009 году. Это были Сидни Кросби (15) и Евгений Малкин (14) из «Питтсбург Пингвинз».

Всего за последние 25 лет это шестой такой случай. В 1994 году это удалось сделать Павлу Буре и Тревору Линдену из «Ванкувер Кэнакс», (1997 — Род Бриндамор и Эрик Линдрос, «Филадельфия Флайерз»), (2004 — Руслан Федотенко и Брэд Ричардс, «Тампа-Бэй Лайтнинг»), (2008 — Хенрик Зеттерберг и Павел Дацюк, «Детройт Ред Уингз»).