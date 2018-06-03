Оливер Экман-Ларссон может подписать новый долгосрочный контракт с «Аризоной»

Защитник Оливер Экман-Ларссон, чей шестилетний контракт на $33 млн., истекает следующим летом, может заключить новое долгосрочное соглашение с «Аризона Койотс».



Генеральный менеджер клуба Джон Чайка заявил, что для него подписание Экмана-Ларссона станет главной целью межсезонья.



Шведские СМИ сообщают, что новое соглашение будет подписано на лучших условиях, годовая зарплата может составить не менее $ 8 млн., такой контракт станет одним из самых крупных в истории шведского хоккея.



Экман-Ларссон в минувшем сезоне набрал 42 (14+28) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также он выиграл золотые медали чемпионата мира со сборной Швеции, попав в символическую сборную «Тре крунур».

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