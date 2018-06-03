Президент «Куньлуня» о Хелльберге в СКА: всегда лучше помогать друг другу

Президент и генеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар» Райтис Пилсетниекс прокомментировал переход Магнуса Хелльберга в питерский СКА.

«Мы были очень рады, что у нас есть Магнус, но когда СКА вышел на нас с предложением, надо было принимать во внимание много вещей. Понятное дело, что у СКА появились проблемы после ухода Коскинена, и они попросили помощи. Всегда лучше помогать друг другу, чем создавать напряжение, так? Конечно, у нас было право голоса, но речь шла о выборе и вопросе предпочтений», — цитирует Пилсетниекса Iltalehti.