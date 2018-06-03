В Федерации хоккея Латвии резко раскритиковали Бартулиса за отказ от гражданства

Федерация хоккея Латвии ранее имела основания полагать, что бывший защитник национальной сборной Оскар Бартулис примет российское гражданство, сообщил руководитель организации Виестурс Козиолс.



«Для такого решения Оскара у нас были подозрения раньше. Теперь это подтверждено, и все его попытки критиковать латвийскую федерацию были простой и глупой причиной, чтобы показать, что федерации якобы плоха и зла. Пусть теперь подойдёт к зеркалу и посмотрит на себя. Прежде чем менять гражданство, ему надо было бы стать настоящим человеком.

Он может принять гражданство любой страны, которое захочет, и это не проблема. Но было бы нормально, если всё случилось через уведомление федерации, а не так, как сделал Бартулис», — приводит слова функционера Delfi.lv.

Сам хоккеист отказался от комментариев. Со следующего сезона 31-летний защитник будет выступать в Континентальной хоккейной лиге как россиянин.

В минувшем сезоне Бартулис не получил приглашение на чемпионат мира по хоккею. Ранее Оскар жаловался, что федерация не хотела страховать игроков, что стало одной из основной причин конфликта.

За свою карьеру Бартулис участвовал в двух Олимпийских играх, а также неоднократно становился ассистентом капитана национальной команды.