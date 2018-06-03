Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин пробежал марафон

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин уже начал подготовку к предстоящему сезону-2018/19.

В своём аккаунте в социальной сети «Инстаграм» он поделился «историей», где продемонстрировал, что пробежал марафонскую дистанцию чуть менее чем за три с половиной часа. Панин находится в американском городе Сан-Диего штата Калифорния.

Фото: instagram.com/panin_57

В минувшем сезоне Григорий принял участие в 56 матчах чемпионата КХЛ, из них 14 — в плей-офф. В общей сумме он записал в свой актив 17 (6+9) очков, набрав 107 минут штрафного времени.