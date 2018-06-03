Болельщики «Вашингтона» устроили очередной аншлаг на тренировке команды

«Вашингтон Кэпиталз» провёл очередное тренировочное занятие перед четвёртым матчем финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2-1).
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Уже традиционно занятие посетило несколько тысяч болельщиков, которые активно поддерживали команду на протяжении всей ледовой тренировки в «Кеттлер Айспекс», запасной арене «столичных» (её вместимость — 1200 зрителей, остальные фанаты ожидают игроков на улице).
Видео также можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
Четвёртый матч финальной серии НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.
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