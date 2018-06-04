Тротц: Орлову удалось избавиться от мусора в игре и сохранить все лучшее

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал игру защитника Дмитрия Орлова в нынешнем сезоне. Напомним, «столичные» впервые за долгое время сумели добраться до финальной серии Кубка Стэнли, где им противостоит «Вегас Голден Найтс» (2-1).

«Когда я пришёл сюда в 2014 году, у него была сломана кисть, и он пропустил почти целый год. В его игре было много мусора. Он переигрывал смены, не мог точно отдать передачу. Однако с тех пор ему удалось избавиться от всего ненужного и сохранить все лучшее. При этом он продолжает постоянно прибавлять», — сказал Тротц.