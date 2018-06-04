Орпик: прогресс Орлова в будущем вряд ли остановится, он ещё молод для защитника

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик отметил прогресс российского партнёра по обороне Дмитрия Орлова в нынешнем сезоне. Напомним, «столичные» впервые за долгое время сумели добраться до финальной серии Кубка Стэнли, где им противостоит «Вегас Голден Найтс» (2-1).

«Он хорошо проводит весь год. Он прекрасно катается, стал меньше ошибаться и всё делает на более высоком уровне. Наверное, сейчас он переживает самый стабильный период за все время, что я в команде. При этом для защитника он ещё очень молод. Он будет становиться лучше. И, учитывая его подход к работе, вряд ли его прогресс остановится в обозримом будущем», — сказал Орпик.