Армстронг: на примере «Вегаса» видно, какой результат даёт игра на команду

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг поделился мнением об успехе «Вегас Голден Найтс», добравшегося до финала Кубка Стэнли.

«Это хорошо для лиги, а мы всегда приветствуем то, что способствует развитию нашего бизнеса. Я считаю, что у нас появятся новые темы в переговорах с нашими игроками. У них в команде нет тех, кто тянет одеяло на себя, тренеру не надо разбираться с жалобами по поводу недостаточного количества игрового времени. Там четыре играющих звена, и никто не хлопает дверью, не ломает клюшки из-за того, что его не выпустили на большинство или меньшинство. А опытные хоккеисты к таким вещам относятся очень трепетно. На примере «Вегаса» мы видим, какой результат даёт игра на команду», — приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ.