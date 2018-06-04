И. Зубов: «Спартак» — моя первая профессиональная команда, приятно вернуться

Нападающий Илья Зубов рассказал о впечатлениях после перехода в московский «Спартак».

«Спартак» — моя первая команда, команда в которой я начинал свой профессиональный путь. Именно здесь для меня, после Челябинска, начался взрослый хоккей. Приятно вернуться, да и «Спартак» — команда с большими амбициями. К предстоящему чемпионату собирается хороший коллектив, поэтому надеюсь, этот сезон будет для нас удачным. Хочется стать лидером и, естественно, помогать команде побеждать. Надеюсь, мой опыт поможет «Спартаку», — цитирует официальный сайт столичного клуба.

В минувшем чемпионате КХЛ нападающий выступал за «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате он провёл 40 игр и набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «-2». В 8 играх плей-офф игрок отметился 2 заброшенными шайбами и отдал 1 результативную передачу при показателе полезности «-3».