Губарев: Титов — абсолютно хоккейный человек, он хорошо известен в России и НХЛ

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал назначение Германа Титова на пост главного тренера челябинского клуба.



«Герман Титов — абсолютно хоккейный человек. Он известен как игрок с большим опытом выступлений в нашей стране и НХЛ, а также по тренерской работе. Из положительных моментов, пожалуй, отмечу следующее: умение Германа Михайловича быстро находить контакт с коллективом, особое внимание работе с молодёжью, а также полное отсутствие языкового барьера с легионерами.

В целом, ситуация рабочая. Костяк тренерского штаба и команды сохранен. Приход новых хоккеистов должен усилить «Трактор». Остальное будет даваться через тяжелую повседневную работу и, конечно, при поддержке болельщиков, как это было в прошлом сезоне», — сказал Губарев.

Титов подписал с челябинским клубом двухлетний контракт.