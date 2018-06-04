Александр Свитов продлил контракт c «Ак Барсом» на один сезон

Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов подписал новый контракт с казанским клубом. Соглашение рассчитано на один год.

Ранее об этом «Чемпионату» сообщил агент игрока Юрий Николаев.

Свитов в минувшем сезоне сыграл в 59 матчах чемпионата КХЛ, из них 19 – в плей-офф. В общей сложности он набрал 14 (6+8) результативных баллов при 106 минутах штрафного времени. Александр выступает за казанский клуб с 2013 года, в его составе он стал обладателем Кубка Гагарина.

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