«Вашингтон» — «Вегас»: нападающий хозяев Деванте Смит-Пелли сделал счёт 3:0

В Вашингтоне проходит первый период четвёртого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (3:0). Третью шайбу «столичной» команды записал на свой счёт Деванте Смит-Пелли.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Канадский форвард отличился за 21 секунду до конца минуте стартового отрезка. Результативные передачи на свой счёт записали Мэтт Нисканен и Александр Овечкин. «Кэпиталз» навязали сопернику борьбу в чужой зоне и отобрали шайбу. Овечкин нашёл Нисканена на синей линии, тот вырезал диагональ на дальнюю штангу, а Смит-Пелли изящно переиграл Марка-Андре Флёри! Канадский форвард отличился в шестой раз в Кубке Стэнли-2018, Нисканен записал на свой счёт восьмую голевую передачу, Овечкин — 12-ю.

Видео момента также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».