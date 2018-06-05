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«Вашингтон» — «Вегас»: Карлсон после передачи Кузнецова сделал счёт 4:0

«Вашингтон» — «Вегас»: Карлсон после передачи Кузнецова сделал счёт 4:0
Хоккей / НХЛ

В Вашингтоне проходит второй период четвёртого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (4:0). Четвёртую шайбу «столичной» команды записал на свой счёт Джон Карлсон.

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Американский защитник реализовал большинство на 37-й минуте матча. Результативные передачи на свой счёт записали Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши. Для Карлсона эта шайба стала пятой в нынешнем плей-офф, российский форвард отметился третьей результативной передачей в матче.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

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