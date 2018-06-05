«Вашингтон» — «Вегас»: Кузнецов — вторая звезда 4-го матча финала Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Главной звездой стал американский форвард «столичной» команды Ти Джей Оши, набравший 3 (1+2) очка.

Второй звездой матча стал российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, оформивший ассистентский покер.

Замкнул тройку лучших голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби, отразивший 28 из 30 бросков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»