Кузнецов — 3-й игрок в истории «Кэпиталз» с четырьмя передачами в матче плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Второй звездой матча стал российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, оформивший ассистентский покер. Последним игроком в клубной истории «Кэпиталз» с четырьмя передачами в матче плей-офф был другой российский нападающий Андрей Николишин (1998 год, матч с «Баффало Сэйбрз»). Также подобным достижением владеет защитник Скотт Стивенс (1988 год, игра с «Нью-Джерси Дэвилз»).