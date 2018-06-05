Кузнецов — о достижении Буре: когда был маленьким, то растил волосы как у него

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после победы над «Вегас Голден Найтс» (6:2) в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли (3-1) прокомментировал тот факт, что он повторил результат Павла Буре по очкам за один плей-офф.

«Первый гол сегодня изменил всё и придал нам эмоций. Повторение результата Буре? Я об этом не думаю. Когда я был маленьким, то растил волосы как у Буре… Но само по себе достижение ничего не значит. Будет намного приятнее, если мы добьёмся результата», – цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.