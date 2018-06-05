Каменский — о финале Кубка Стэнли: Кузнецов и Бекстрём — как Форсберг и Сакик

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» над «Вегас Голден Найтс» (6:2) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли—2018.

«В главной серии года, когда ты уже разменял отметку 100 матчей, важнейшим фактором является даже не физика, а психология. Очень важно, что «Вашингтон, несмотря на поражение в первой игре, не дал сопернику уйти в отрыв, а, наоборот, сам этот отрыв создал. Ведь отыгрываться в столь поздней серии, когда вся лига давно на отдыхе, — самое сложное, в том числе психологически.

Безусловно, чемпионство «Вегаса» в Западной конференции — это самый большой сюрприз и этого сезона, и всех последних лет. В то же время готов сравнить этот финал с золотой серией 22-летней давности между «Колорадо Эвеланш» и «Флоридой Пантерз», в которой мне посчастливилось участвовать.

Во-первых, «Флорида» во многом похожа на нынешний «Вегас». «Пантеры», правда, выстрелили чуть позже — через два с половиной года после драфта расширения, но это тоже была команда, созданная на новом месте и в совсем не хоккейном регионе. И эта команда также добивалась результата за счёт рабочего хоккея, четырёх примерно равных троек.

Во-вторых, где-то и наш «Колорадо» можно сравнить и с «Вашингтоном», и с «Вегасом». Как и у нынешних «столичных» с дуэтом доминирующих центрфорвардов Евгений Кузнецов — Никлас Бекстрём, у «лавин» тех лет игру определяли Петер Форсберг и Джо Сакик — два выдающихся центра современности. Также у «Вашингтона» есть ярко выраженные звенья-лидеры — первая тройка с Кузнецовым и Александром Овечкиным, вторая тройка с Бекстрёмом и Оши. У нас эти роли были отданы звеньям Лемье — Форсберг — Каменский, Дэдмарш — Сакик — Янг. Наконец, тогда мы тоже проводили первый сезон на новом месте, летом 1995 года переехав из Квебека в Денвер. Так что параллели между финалами 1996 и 2018 годов напрашиваются.

22 года назад, наверное, именно последний шаг был самым трудным — мы взяли Кубок Стэнли в третьем овертайме матча номер четыре, когда единственный гол забил защитник Уве Крупп. Этот опыт клубу Овечкина, Кузнецова и Орлова, за которых мы все болеем, необходимо учесть. Надо сделать всё возможное, чтобы не затянуть серию, быть готовым прежде всего в психологическом плане», — цитирует Каменского Russia-Hockey.