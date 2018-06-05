Уилсон — о большинстве «Вашингтона»: просто хотим, чтобы это работало дальше

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон после победы в четвёртом матче финала Кубка Стэнли—2018 над «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1) поделился впечатлениями от игры команды в большинстве.



«Спецбригады в это время года имеют критическое значение. Это происходит в каждой серии. Не хочется очень много об этом говорить, но мы просто хотим, чтобы это продолжало работать», — приводит слова Уилсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон» в шаге от Кубка Стэнли! Команда Овечкина снова раскатала «Вегас» 3 процента — такова вероятность спасения «Вегаса», который уступает в серии 1-3.

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