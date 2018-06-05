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Андрей Скабелка возглавит сборную Казахстана

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Андрей Скабелка возглавит сборную Казахстана
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Новый главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка займёт аналогичную должность в сборной Казахстана, сообщил президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Мамин.

«Само собой, сборной Казахстана нужно будет вернуться в элиту, раз мы будем проводить у себя дома чемпионат мира в нашем дивизионе. Поэтому задача у Скабелки, конечно, выиграть этот турнир», — приводит слова Мамина «Р-Спорт».

С января текущего года исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана был Галым Мамбеталиев, но клуб не сумел выйти в плей-офф, а сборная — подняться в элитный дивизион.

Андрей Скабелка – новый главный тренер «Барыса»
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