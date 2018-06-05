Андрей Скабелка возглавит сборную Казахстана

Новый главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка займёт аналогичную должность в сборной Казахстана, сообщил президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Мамин.



«Само собой, сборной Казахстана нужно будет вернуться в элиту, раз мы будем проводить у себя дома чемпионат мира в нашем дивизионе. Поэтому задача у Скабелки, конечно, выиграть этот турнир», — приводит слова Мамина «Р-Спорт».



С января текущего года исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана был Галым Мамбеталиев, но клуб не сумел выйти в плей-офф, а сборная — подняться в элитный дивизион.

Андрей Скабелка – новый главный тренер «Барыса»