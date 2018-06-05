Ламорелло — об увольнении Уэйта и Сноу: они превратились из игроков в лидеров

Исполняющий обязанности генерального менеджера «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал увольнение главного тренера Дага Уэйта и генменеджера Гарта Сноу.



«Нью-Йорк Айлендерс» благодарит Гарта и Дуга за их преданность клубу. Оба пришли в команду в качестве игроков и превратились в отменных лидеров на позициях, которые они занимали», — приводит слова Ламорелло официальный сайт команды.

«Айлендерс» уволили главного тренера и генерального менеджера

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