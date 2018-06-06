Брылин: если не случится ничего экстраординарного, «Конн Смайт» дадут Овечкину

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин поделился мнением о фаворите в борьбе за приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ — «Конн Смайт Трофи».

«Безусловно, Кузнецов — один из явных кандидатов на «Конн Смайт Трофи». Хотя не единственный. Есть Овечкин, есть Холтби, кто-то по-прежнему считает, что приза заслуживает Флёри, учитывая, каким существенным оказался его вклад в выход «Вегас Голден Найтс» в финал.

Моё мнение, что если «Вашингтон» доведёт дело до победы и не случится ничего экстраординарного, «Конн Смайт» дадут Овечкину. Во-первых, он поддерживает в плей-офф статус суперзвезды, а во-вторых, много лет шёл к этому и после стольких лет разочарований впервые так близок к цели. Я думаю, что вручение приза Овечкину будет правильным и заслуженным. Хотя финал ещё не закончен», – цитирует Брылина официальный сайт НХЛ.