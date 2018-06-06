Кузнецов: Гимаев вне зависимости от имени игрока всегда говорил правду

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился воспоминаниями о хоккейном эксперте Сергее Гимаеве, который ушёл из жизни в марте 2017 года.

«У нас дети одного возраста, жёны общаются. Конечно, Сергей Наильевич был бы сейчас счастлив. Я вообще не очень люблю говорить об ушедших, но он такой человек, про которого всё равно часто вспоминаешь. Потому что он был честным человеком, который вне зависимости от имени игрока всегда говорил правду», — цитирует Кузнецова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.