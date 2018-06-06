В Сочи проходит учебно-тренировочный сбор юниорской сборной России U16

С 1 по 24 июня в Сочи на базе образовательного центра Сириус проходит учебно-тренировочный сбор юниорской сборной России до 16 лет (игроки 2003 года рождения), хоккеисты которой впервые попали в систему сборных команд и готовятся к своему первому сезону.



Главным тренером юниорской сборной России U16 в новом сезоне назначен Александр Савченков. Последние три сезона специалист входил в тренерский штаб ХК «Локомотив», выступающего в КХЛ. Помимо Савченкова в тренерский штаб U16 вошли тренеры Денис Гусманов и Андрей Козырев, а также тренер вратарей Виталий Чумичёв.



Тренерский штаб определил 28 хоккеистов, которые были приглашены на сбор:

Вратари: Максим Арефьев («Ак Барс», Казань), Павел Канаев («Русь», Москва), Егор Наумов («Локомотив», Ярославль);

Защитники: Кирилл Дмитриев, Никита Коробкин, Арсений Коромыслов, Александр Фигурин (все — «Русь», Москва), Руслан Фазлеев, Никита Афанасьев (оба — «Ак Барс», Казань), Владимир Крикунов («Тюменский легион», Тюмень), Артём Кулаков (СПб ГБОУ ДОД ГСДЮШОР, Санкт-Петербург), Никита Новиков (ЦСКА, Москва), Николай Сафронов («Трактор», Челябинск);

Нападающие: Илья Иванцов, Григорий Кузьмин, Матвей Петров, Владимир Сычев (все — «Русь», Москва), Даниил Лазутин, Прохор Полтапов, Никита Чибриков (все — «Динамо», Москва), Алексей Прокопенко, Артём Свищев (оба — «Авангард», Омск), Никита Виноградов («Ак Барс», Казань), Всеволод Гайдамак (СПб ГБОУ ДОД ГСДЮШОР, Санкт-Петербург), Иван Мирошниченко («Витязь», Подольск), Кирилл Шумилов («Металлург», Новокузнецк), Данила Юров («Металлург», Магнитогорск), Тигран Ярулин («Трактор», Челябинск).

Перед вылетом в Сочи команда провела 3 дня в Новогорске, с 28 по 31 мая.

Сбор носит ознакомительный характер, команда работает в режиме втягивающих тренировок и восстановительных мероприятий. В рамках сбора помимо тренировочного процесса хоккеисты и тренеры примут участие в ряде лекций, мастер-классов, а также практических занятий на льду, которые проведут специалисты Федерации хоккея России. Также игрокам предстоит специальное тестирование и сдача контрольных нормативов.