Магнитогорский «Металлург» подписал новый договор о сотрудничестве с «Зауральем»

Новый договор о сотрудничестве между клубами КХЛ и ВХЛ рассчитан до конца сезона-2018/19. «Металлург» (Магнитогорск) и «Зауралье» (Курган) имеют партнёрские отношения с июля 2017 года.

«В ходе всего завершившегося сезона цвета курганцев в чемпионате ВХЛ защищали Артём Загидулин, Артём Икамацких, Никита Бобряшов, Марк Янчевский, Александр Игошев, Артем Железков, Илья Авраменко, а в тренерский штаб команды входил Игорь Андросов. Кроме того, за курганский коллектив выступали Артур Болтанов и Владислав Дюкарев, которые стали одними из самых результативных хоккеистов «Зауралья», а также Савелий Ольшанский – игрок молодежной сборной России», — отмечается в заявлении курганского клуба на официальном сайте.