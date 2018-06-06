Смит-Пелли: великолепная коммуникация с Тротцем – ключевая вещь для «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли рассказал, почему нынешний сезон складывается удачно для его команды. «Столичные» ведут в финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» со счётом 3-1.

«Весь год я провожу на подъёме. У меня отличное время в карьере. Всё очень хорошо получается, и, если выиграем Кубок Стэнли, это будет вишенкой на торте. В начале сезона мне нужно было доказывать тренерскому штабу и руководству свою состоятельность, впрочем, старался на этом слишком не зацикливаться.

Считаю, великолепная коммуникация с тренером – ключевая вещь для нынешнего «Вашингтона». Бывает такое, что отлично проводишь матч и думаешь: «О, как я хорошо сыграл». А в следующей игре ничего не получается, и задаёшься вопросом: «Почему так вышло, что не так?».

Когда со мной впервые приключилось подобное в «Вашингтоне», Барри Тротц сразу организовал персональную встречу и всё конкретно объяснил: «Ты должен быть на льду в этом месте, здесь сделать это, а в другом месте – другое». И всё, после этого остаётся лишь выполнить тренерское задание», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.