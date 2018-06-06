Ламорелло: «Айлендерс» найдёт лучшего тренера из тех, кто доступен

Президент по хоккейным операциям «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло рассказал, как идёт поиск нового тренера.



«Мы найдём лучшего тренера из тех, кто доступен. Я уже давно работаю в лиге и знаю разных специалистов.Каждой команде нужен свой тренер. Если бы мы нашли такого человека, сейчас он был бы здесь. И не столь важно, знаю я его или нет. Верю, что не стоит торопиться, если есть время.

Главное заключается в том, что в «Айлендерс» работают замечательные люди. Здесь произошло много изменений по разным причинам. Сейчас надо стабилизировать ситуацию, начать всё с чистого листа, со светлой головой, новым тренером и двигаться вперёд», — приводит слова Ламорелло официальный сайт НХЛ.

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