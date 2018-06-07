Так: Шипачёв — прекрасный хоккеист, в «Вегасе» ему не хватило друга

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Алекс Так поделился мнением о Вадиме Шипачёве, который покинул американский клуб, проведя 3 матча регулярного чемпионата.

«Вадим — прекрасный хоккеист, мы в нескольких матчах были партнерами. И отличный парень. Конечно, его английский оставлял желать лучшего. Хотя, чего уж тут, и мой английский неидеален, несмотря на то, что я американец. Но я понимаю, почему он решил вернуться в Россию и не осуждаю его за это. Думаю, ему не хватило друга. И, да, наверное, в какой-то степени это помогло всем почувствовать, что команда будет строиться на принципах взаимоподдержки и без оглядки на звездный статус игроков», — цитирует Така пресс-служба лиги.