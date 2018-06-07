Хаванов: Овечкин задаёт стандарты для нападающих, все стремятся играть, как он

Хоккейный эксперт Александр Хаванов назвал свою тройку лучших игроков России по амплуа.

«Вратарь — Андрей Василевский. Почему? Бобровский не менее высокого уровня, но вратарь, который в будущем должен приносить медали нашей стране и победы своему клубу, — это Андрей Василевский.

Защитник — Иван Проворов. Сейчас появились достаточно хорошие и молодые защитники. Проворов был успешен на всех уровнях, на которых он играл. Хорошо известна история, когда его вернули в прошлом году в молодёжную команду и сказали, что если станет лучшим защитником, то на следующий сезон пробьётся в «Филадельфию Флайерз», и он смог этого достичь.

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Среди нападающих не буду оригинален, выберу Малкина. В моём понимании это центр, который доминирует сейчас, но, учитывая прогресс Кузнецова, особенно в последнем сезоне, он может замахнуться, а может даже и превзойти все рекорды Малкина. Овечкин стоит вообще отдельно, на своём уровне, потому что все стандарты для крайних нападающих он задаёт сам. Саша не играет, как учат, а все остальные стремятся играть, как Овечкин. Это колоссальное достижение», — цитирует Хаванова пресс-служба московского «Динамо».