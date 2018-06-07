«Куньлунь» объявил о заключении контракта с голкипером Александром Лазушиным

«Куньлунь Ред Стар» на своём официальном сайте подтвердил заключение контракта с российским голкипером Александром Лазушиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В минувшем сезоне Лазушин выступал за тольяттинскую «Ладу», которая впоследствии покинула КХЛ. В 31 матче регулярного чемпионата Александр одержал 10 побед при проценте отражённых бросков 92,4 и коэффициенте надёжности 2,34.

Ранее 30-летний вратарь выступал за московское «Динамо», новокузнецкий «Металлург» и ярославский «Локомотив». Таким образом, на данный момент вратарскую бригаду клуба образуют Александр Лазушин и Александр Скрынник.

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