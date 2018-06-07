Милош Ржига назначен на должность главного тренера сборной Чехии

59-летний чешский специалист Милош Ржига утверждён главным тренером национальной команды, информирует официальный сайт Чешского хоккейного союза. Генеральным менеджером сборной стал 41-летний Петр Недвед.

Ржига известен в России по своей работе в воскресенском «Химике», «Атланте», «Спартаке», СКА и «Авангарде». Последним местом работы Ржиги в КХЛ стал братиславский «Слован».

На должности главного тренера Ржига сменил Йозефа Яндача, который перешёл на работу в магнитогорский «Металлург». Под руководством Яндача на чемпионате мира 2018 года сборная Чехии дошла до стадии четвертьфинала, где потерпела поражение от команды США (2:3).