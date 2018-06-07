Рёник: Овечкин может избавиться от клейма лучшего игрока мира без Кубка Стэнли

Легендарный нападающий Джереми Рёник рассказал, что значит возможная победа «Вашингтон Кэпиталз» в финале Кубка Стэнли 2018 года для капитана «столичной» команды Александра Овечкина.

«Это вершина для Ови. Все остальные высоты лучший снайпер нашего поколения уже покорил. За счёт этой победы его след в истории станет ещё ярче на фоне лучших хоккеистов всех времён. Добившись успеха, он избавится от клейма лучшего игрока мира, никогда не выигрывавшего Кубка Стэнли, которое не нужно никому.

Он отлично делает свою работу, настроен на борьбу, не суетится сам и не позволяет суетиться команде. Далеко не все верили в то, что он станет таким зрелым человеком. Поэтому его команда ведёт в финале со счётом 3-1. Он её лучший и самый уважаемый игрок, капитан, который ведёт других за собой.

Чувство отчаяния, охватывающее ведущего игрока лиги, ни разу не выходившего в финал, может свести с ума. Он видел, как выигрывал кубки Сидни Кросби. Он видел, как драфтовался и завоёвывал кубки Патрик Кейн. На его глазах этого добились Джонатан Тэйвз, Патрис Бержерон, Анже Копитар. От этого кровь начинает кипеть, потому что хочется быть лучшим хоккеистом. Но сложно претендовать на этот титул, не имея в послужном списке Кубка Стэнли. И понимание этого опустошает. Особенно если видел кубок», — цитирует Рёника официальный сайт НХЛ.