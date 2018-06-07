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«Автомобилист» и ФК «Урал» построили детям площадку с помощью «Матча в валенках»

«Автомобилист» и ФК «Урал» построили детям площадку с помощью «Матча в валенках»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 7 июня, состоялось открытие спортивной площадки школы-интерната “Эверест”. В церемонии открытия приняли участие игроки ХК «Автомобилист» Никита Трямкин и Анатолий Голышев, а также игрок ФК «Урал» Артём Фидлер.

Напомним, в ноябре состоялся уникальный благотворительный матч, в котором игроки ФК “Урал” и ХК “Автомобилист” сыграли в футбол и хоккей в валенках на льду. В итоге было собрано 480 тыс. рублей. На эти средства и была построена спортивная площадка, которая поможет детям с различными диагнозами развиваться физически и хотя бы частично победить болезнь.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

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