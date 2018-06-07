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Ржига: не хочу хвалить себя, но Чехия выбрала меня главным тренером

Ржига: не хочу хвалить себя, но Чехия выбрала меня главным тренером
Хоккей / Прочие

Новый главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал назначение.

«Предложение возглавить сборную стало фантастикой, честно говоря, я уже перестал верить в это. Я был в очереди далеко не первым? Кандидаты, кто отказался, оказались слишком заняты. Или неразумны, но это шутка. Не хочу хвалить себя, но я выбран главным тренером сборной, это главное.

С Яндачем буду обязательно на связи, он может рассказать много интересного про слабые и сильные стороны хоккеистов», — приводит слова Ржиги Isport.

Милош Ржига назначен на должность главного тренера сборной Чехии

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