Илья Ковальчук счастлив за Александра Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин – первый русский капитан клуба НХЛ, который поднял над головой Кубок Стэнли. За своего соотечественника порадовался известный российский нападающий Илья Ковальчук.

«Брат мой! Кайф», — написал Ковальчук в своих «инстасториз».