Кузнецов — третий россиянин в истории, ставший лучшим бомбардиром плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал российский нападающий Евгений Кузнецов, набравший 32 (12+20) очка в 24 матчах. Кузнецов стал третьим в истории российским игроком, набравшим больше всех очков в розыгрыше Кубка Стэнли. До Кузнецова это удавалось сделать только Сергею Фёдорову (1995) и дважды Евгению Малкину (2009, 2017).

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