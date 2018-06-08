Ягр: Овечкин сыграл в свой лучший хоккей за 10 лет

Знаменитый нападающий Яромир Ягр прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» и капитана команды Александра Овечкина в розыгрыше Кубка Стэнли-2018. В пятом матче финальной серии чемпионата НХЛ «Вашингтон» переиграл «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1).

«На Александра оказывалось огромное давление. Об этом нет смысла говорить. Выиграть Кубок Стэнли очень непросто, но Овечкин действительно заслужил этот успех. Я не могу сказать, что посмотрел много матчей, но в тех, что видел, Овечкин сыграл в свой лучший хоккей за последние 10 лет», — приводит слова чешского нападающего корреспондент ESPN Эмили Каплан.