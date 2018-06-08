«Вашингтон» повторил рекорд Кубков Стэнли по победам на выезде в одном розыгрыше

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли. Этот успех стал первым для команды из столицы США, вступившей в НХЛ в 1974 году.

«Вашингтон» повторил рекорд Кубков Стэнли по победам на выезде в одном розыгрыше. «Столичные» выиграли 10 гостевых матчей в плей-офф-2018. Ранее до этой отметки добирались «Нью-Джерси Дэвилз» (1995, 2000), «Калгари Флэймз» (2004) и «Лос-Анджелес Кингз» (2012).

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