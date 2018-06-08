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Эллер — о финале: 22 звезды «Вашингтона» в каждом матче бились друг за друга

Эллер — о финале: 22 звезды «Вашингтона» в каждом матче бились друг за друга
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли—2018. В пятом матче финальной серии чемпионата НХЛ «Вашингтон» переиграл «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии). Датский форвард стал автором победной шайбы в серии.

«Гол Дево получился невероятным и случился всего за пару минут до моего. Смит-Пелли сыграл важную роль в плей-офф. Однако я считаю, что сегодня здесь присутствуют 22 звезды, которые в каждом матче плей-офф бились друг за друга, и каждый из них имеет важное и решающее значение в общем успехе команды на протяжении всего пути», — цитирует Эллера официальный сайт НХЛ.

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