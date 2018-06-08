Овечкин будет приглашён на матч открытия чемпионата мира–2018 по футболу

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ближайшее время получит приглашение на матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.



«В ближайшее время мы будем связываться с Овечкиным по посещению им матча открытия, но точная информация станет известна чуть позже. Сейчас не мешаем празднованию. Конечно, мы будем рады видеть его на игре Россия — Саудовская Аравия», — сказал Сорокин.



Кубок Стэнли предоставляется каждому игроку команды-победителя на несколько дней, хоккеисты имеют право привезти трофей в любой город.



«Представление кубка Стэнли на мероприятиях чемпионата мира остаётся только на усмотрение Овечкина. Официально мы такого не планировали», — добавил Сорокин.