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Овечкин будет приглашён на матч открытия чемпионата мира–2018 по футболу

Овечкин будет приглашён на матч открытия чемпионата мира–2018 по футболу
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ближайшее время получит приглашение на матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.

«В ближайшее время мы будем связываться с Овечкиным по посещению им матча открытия, но точная информация станет известна чуть позже. Сейчас не мешаем празднованию. Конечно, мы будем рады видеть его на игре Россия — Саудовская Аравия», — сказал Сорокин.

Кубок Стэнли предоставляется каждому игроку команды-победителя на несколько дней, хоккеисты имеют право привезти трофей в любой город.

«Представление кубка Стэнли на мероприятиях чемпионата мира остаётся только на усмотрение Овечкина. Официально мы такого не планировали», — добавил Сорокин.

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