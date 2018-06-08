ЦСКА обменял 23-летнего голкипера Филоненко в клуб ВХЛ «Нефтяник»

По обмену между ЦСКА и «Нефтяником» из Альметьевска вратарь Андрей Филоненко переходит в клуб ВХЛ. Армейцы получили денежную компенсацию за эту сделку, информирует официальный сайт КХЛ.



В последний раз 23-летний вратарь играл в КХЛ в сезоне-2016/17, проведя четыре матча за ЦСКА и одержав в них три победы.



Из-за проблем со здоровьем в сезоне-2017/18 Филоненко сыграл только один матч в ВХЛ за фарм-клуб ЦСКА — «Звезду» из Чехова. Он отразил 95% бросков при коэффициенте надёжности 1,85. Голкипер является воспитанником армейского клуба.

Игроки бегут из ЦСКА. И в этом их спасение В НХЛ уезжают сразу три «армейца». Они спасают свои карьеры.