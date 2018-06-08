«Каролина» заявила о готовности выбрать Свечникова на драфте НХЛ–2018

Если бы драфт НХЛ 2018 года состоялся сегодня, то «Каролина Харрикейнз», выбирающая второй, потратила бы свой выбор на Андрея Свечникова, сказал генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.

Благодаря лотерее, которая прошла 28 апреля, «Харрикейнз» поднялись в драфте с 11-го места на второе. Клуб провёл собеседование со Свечниковым во время тестов хоккеистов, драфтующихся в этом году. 18-летний правый крайний произвёл очень хорошее впечатление на Уодделла и владельца клуба Томаса Дандона.

«Я не хочу раскрывать все карты, но он точно находится в самом верху нашего списка. Там есть ещё несколько очень хороших ребят, так что мы должны хорошо всех их изучить, потому что всякое может случиться. Если бы мне надо было сегодня выходить на подиум, чтобы выбрать игрока, я бы взял Андрея», — отметил Уодделл.

Драфт НХЛ 2018 года пройдёт c 22 по 23 июня в Далласе (штат Техас, США) на домашней арене клуба НХЛ «Даллас Старз».