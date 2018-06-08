Морозов: Овечкин — в одном ряду с Гретцки и Лемье, он — звезда НХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Морозов поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли.



«Овечкин стал самым ценным игроком в плей-офф, и он всегда тянет за собой «Вашингтон». И в этом году он вытащил самый главный приз лиги. Поздравляю Александра, мы все этого долго ждали. На протяжении долгих лет он многое сделал для клуба, и его ценили. Интересная была ситуация в этом плей-офф, когда шайба попала ему в лицо, а он даже не отреагировал, потому что был заряжен на победу и делал всё для команды. Поздравляю наших ребят Кузнецова и Орлова, да и всю команду с победой. Они молодцы, потому что добились того, что хотели. Рад, что наши российские ребята сыграли главные роли в этом плей-офф.



Думаю, что Александр уже до этого стоял в одном ряду с Гретцки, Лемье и Кросби. Овечкин — звезда НХЛ и мирового хоккея. И мы гордимся тем, что он россиянин, что он любит свою страну и всегда с удовольствием за неё играет. Он вышел из нашей, российской школы хоккея», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Разбил бы «Конн Смайт» пополам». История Овечкина и Кузнецова Капитан «Вашингтона» четыре года ждал Кузнецова в НХЛ, а потом ещё столько же, чтобы выиграть кубок в одном звене.