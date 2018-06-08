Сушинский: Овечкину надо заканчивать карьеру только в «Вашингтоне», не в России

Президент омского «Авангарда» и чемпион мира по хоккею Максим Сушинский заявил что Александру Овечкину надо заканчивать карьеру только в НХЛ, а о возвращении в Россию думать не стоит.



«Вашингтон», за который выступают россияне Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, победил «Вегас» (4:3) в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые стал обладателем Кубка Стэнли.



«Овечкин и Кузнецов — красавцы, они сделали много для победы команды. Один — лучший бомбардир, другой — лучший снайпер команды. Обсуждать то, насколько огромен их вклад в победу, нет смысла. У Александра в НХЛ всё складывается, в Россию ему нет смысла возвращаться. Его любят в Вашингтоне, руководство «Вашингтона». Ему надо заканчивать карьеру только там», — приводит слова Сушинского «Р-Спорт».

«Разбил бы «Конн Смайт» пополам». История Овечкина и Кузнецова Капитан «Вашингтона» четыре года ждал Кузнецова в НХЛ, а потом ещё столько же, чтобы выиграть кубок в одном звене.