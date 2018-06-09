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Селянне — о победе Овечкина: я отлично знаю, как долго приходится ждать триумфа

Селянне — о победе Овечкина: я отлично знаю, как долго приходится ждать триумфа
Хоккей / НХЛ

Легендарный финский нападающий Теэму Селянне поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли. Для российского нападающего это первый подобный трофей. Сам Селянне выиграл свой первый Кубок в 36 лет.

«Поздравляю «Вашингтон»! Замечательный сезон, нет ничего лучше, чем победа в Кубке Стэнли.

Очень рад за Овечкина, он заслужил эту награду. Ощущения от победы даже лучше, когда приходится долго её ждать. Я отлично это знаю. Наслаждайтесь», – написал Селянне в своём «твиттере».

От Овечкина до Оши. Как «Вашингтон» собирал чемпионскую команду
Оказалось, что для победы не обязательно совершать громкие обмены в дедлайн.

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