И. Григоренко — о КХЛ: финансировать зарубежные клубы, убирая свои — неправильно

Нападающий Игорь Григоренко, завершивший игровую карьеру, прокомментировал исключение «Лады» из КХЛ.



«Расстроился ли я решению КХЛ по „Ладе“? Очень сильно расстроился! Даже не знаю, как передать это словами. У клуба масса воспитанников, там постоянно вырастают талантливые хоккеисты. Построили новый дворец, создали все условия. Считаю, что КХЛ поступила неправильно. Финансировать зарубежные клубы, но убирать свои… Куда это годится? Откуда у нас тогда хоккеисты для сборной будут расти? Для участия в Олимпиадах, в чемпионатах мира. До этого ещё и «Кузню» убрали, а вместе с «Ладой» — «Югру», у которой была очень сильная «молодёжка»», — сказал Григоренко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Полное интервью с Игорем Григоренко читайте на «Чемпионате» сегодня, 9 июня .