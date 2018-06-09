Архип Неколенко перешёл в магнитогорский «Металлург»

Нападающий Архип Неколенко перешёл из ханты-мансийской «Югры» в магнитогорский «Металлург», информирует страница хоккейного агентства Winners в «Инстаграм». Как сообщается, 22-летний хоккеист подписал контракт сроком на два сезона.



В регулярном чемпионате-2017/18 Неколенко провёл 16 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей при показателе полезности "-2" и 10 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 15 минут за игру.



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